ORF 3 09:00 bis 17:10 Sonstiges Politik live Nationalratssitzung Nationalratssitzung A 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken 37 Gesetze, vier Staatsverträge und sechs Bund-Länder-Vereinbarungen samt Finanzausgleich stehen im Nationalrat diese Woche auf der Tagesordnung. Ein üppiges Programm an den letzten beiden Sitzungstagen des Jahres. Dazu kommen rund 35 Oppositionsanträge und Regierungsberichte.In der Aktuellen Fragestunde wird Jörg Leichtfried, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, zum Thema Technologie sprechen. Danach soll am Mittwoch der endgültige Enteignungsbeschluss zu Hitlers Geburtshaus fallen. Auch das Recht von Polizistinnen und Polizisten, Privatwaffen bis zu einem Kaliber von 9 Millimeter zu führen, wird Thema sein. Eingetragene Partnerschaften sollen künftig wie Ehen am Standesamt geschlossen werden können. Für den Ausbau der Ganztagsschule bis 2015 sollen insgesamt 750 Millionen Euro in die Hand genommen werden.Am Donnerstag stehen unter anderem der neue Finanzausgleich und der Pensionshunderter auf dem Programm. Für ehemalige Kriegsgefangene soll es eine Erhöhung der Opferrenten geben, die Bankenabgabe wiederum soll gesenkt werden.ORF III Kultur und Information überträgt die Plenarsitzung des Nationalrates live und in voller Länge. ORF 2 überträgt parallel von 9.05 Uhr bis 13 Uhr. Auf ORF 2 kommentiert Fritz Jungmayr. Andreas Heyer, Christine Mayer-Bohusch, Reiner Reitsamer und Martin Wendel kommentieren die Übertragung auf ORF III. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Politik Live