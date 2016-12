ORF 1 14:20 bis 14:40 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein größtes Opfer USA 2002 Stereo Untertitel Merken J.D. verletzt sich an einer Spritze eines Patienten, der mit Hepatitis B infiziert ist. Die Blutuntersuchung ergibt, dass er sich nicht angesteckt hat, doch der Vorfall stimmt ihn nachdenklich - zumal vier kranke Kollegen, die gemeinsam das Zimmer hüten, ihn mit allerhand Schauergeschichten erschrecken. Unterdessen trennt sich Elliott von Sean, obwohl sie erkannt hat, dass er der ideale Partner für sie ist. Aber sie glaubt, dass sie ihrem Beruf volle Aufmerksamkeit schenken muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Scott Foley (Sean Kelly) Originaltitel: Scrubs Regie: Marc Buckland Drehbuch: Janae Bakken, Mark Stegemann Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12