ORF 1 08:15 bis 08:40 Comedyserie Malcolm mittendrin Fahrerflucht USA 2002 Stereo Untertitel Merken Reese ist stinksauer, da während seiner ersten Fahrstunde die ganze Zeit nur seine Freundin Jackie hinterm Steuer sitzt. Als der Fahrlehrer den Wagen kurz verlässt, nutzt Reese die Chance, selbst zu fahren. Es kommt, wie es kommen muss: Der Junge liefert sich nach einem vermeintlichen Unfall eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei. Francis hat unterdessen mal wieder etwas im Holzfällerlager verbockt und bittet seine Kollegen, ihm gegen eine Belohnung zu helfen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Frederick Dawson (Sgt. Rowdy) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jeff Melman Drehbuch: Michael Glouberman, Andrew Orenstein Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

