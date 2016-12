Sky Sport Austria 09:45 bis 11:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SKN St. Pölten - FK Austria Wien, 19. Runde * Stereo 16:9 HDTV Merken Die Austria robbt sich an die Spitzenplätze ran: Nach dem souveränen 2:0-Auswärtserfolg gegen Admira Wacker Mödling weilen die "Veilchen" auf Platz vier (34 Punkte) und haben Tabellenführer Sturm Graz (36 Zähler) in Schlagdistanz. Nach dem Dreier in Niederösterreich war Austria-Coach Thorsten Fink mehr als zufrieden: "Es war eine ausgezeichnete Leistung meiner Mannschaft. Wir haben versucht, unser Spielsystem durchzusetzen und verdient gewonnen." Weniger glücklich dürfte St. Pöltens Trainer Jochen Fallmann gewesen sein. Sein Team unterlag bei Rapid mit 0:1 und steckt weiterhin auf dem vorletzten Rang fest. Drei Punkte vor Schlusslicht Mattersburg. Kommentar: Philipp Paternina. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie