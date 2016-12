Schweiz 2 01:10 bis 03:05 Komödie Saving Mr. Banks USA, GB, AUS 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit einer halben Ewigkeit schon bemüht sich Walt Disney (Tom Hanks) darum, "Mary Poppins" für das Kino zu adaptieren. Der Schöpfer eines Zeichentrickimperiums ist von der Wirkung der Geschichte auf das Publikum überzeugt und hat überdies seinen Töchtern versprochen, ihr Lieblingsbuch auf die Leinwand zu bringen. Dessen Autorin jedoch, die Australierin P. L. Travers (Emma Thompson), hat sich bislang beharrlich geweigert. Nach 20 Jahren lenkt Travers widerwillig ein. Als im sonnigen Kalifornien Walt Disney, der Drehbuchautor Don DaGradi (Bradley Whitford) sowie die Komponisten Richard (Jason Schwartzman) und Robert Sherman (B. J. Novak) die Australierin freudig zur Vorbereitung des Filmes erwarten, wissen sie noch nicht, was ihnen bevorsteht. Die widerspenstige Dame ist nämlich nicht gewillt, ihre Geschichte mit Trickfiguren und Liedern verniedlichen zu lassen. Welch tragischen Hintergrund diese Weigerung hat, erschliesst sich dem väterlichen Studioboss erst nach und nach. So weltbekannt "Mary Poppins" auch heute noch ist, so sehr ist die langwierige Entstehungsgeschichte dieses Filmklassikers mit Julie Andrews und Dick van Dyke in Vergessenheit geraten. John Lee Hancocks Drama macht daraus und aus der Lebensgeschichte der als Helen Lynwood Goff geborenen P. L. Travers selbst grosses Hollywoodkino, wie auch die "Neue Zürcher Zeitung" würdigte: "Disneys Adaption ist alles andere als ein flacher Kommerzfilm geworden, sondern Kunst im allerbesten Sinne. Laufen Travers am Ende die Tränen über die Wangen, mag auch die Zuschauer diese cineastische Herzenserwärmung nicht kalt lassen. Hancock zeigt schliesslich, wie Filme uns Möglichkeiten aufzeigen, mit den Krisen und Widrigkeiten des Lebens umzugehen, und schafft auf diese Weise eine anmutige Liebeserklärung an die Macht des Kinos." Was die Verfilmung der weiteren "Mary Poppins"-Bände anging, blieb P. L. Travers bis zuletzt standhaft - trotz oder vielleicht auch wegen der Erfahrung, die sie in ihrer Zeit bei Disney gemacht hat. Für 2018 ist nun aber "Mary Poppins Returns" angekündigt, die Fortsetzung, für die das Disney-Studio alle Register zieht. Regie führt "Chicago"-Regisseur Rob Marshall, als Titelheldin amtet Emily Blunt, und Stars wie Meryl Streep sowie Colin Firth veredeln diesen neuen Versuch eines Klassikers für Gross und Klein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Thompson (P.L. Travers) Tom Hanks (Walt Disney) Paul Giamatti (Ralph) Jason Schwartzman (Richard Sherman) Colin Farrell (Travers Goff) Bradley Whitford (Don DaGradi) Annie Rose Buckley (Ginty) Originaltitel: Saving Mr. Banks Regie: John Lee Hancock Drehbuch: Kelly Marcel, Sue Smith Kamera: John Schwartzman Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6