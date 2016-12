Schweiz 2 23:05 bis 01:10 Trickfilm Fantasia USA 1940 2016-12-15 03:05 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Walt Disneys - am 15. Dezember 2016 vor genau 50 Jahren starb dieses US-amerikanische Phänomen - "Fantasia" erstrahlt in neuem Glanz. Digital restauriert entführt der Klassiker in eine einzigartige Welt, in der Zeichentrick und klassische Musik für die damalige Zeit (1940!) in noch nie da gewesener Form kombiniert wurden. Nach "Schneewittchen und die sieben Zwerge" und "Pinocchio" der dritte grosse Kinofilm des Disney-Studios setze "Fantasia" einen markanten Kontrapunkt zur Tradition einer durchgängig kohärenten Geschichte (bis heute eines der Markenzeichen Disneys) und präsentierte acht animierte Sequenzen zu Orchestermusik von Bach, Tschaikowski, Beethoven und anderen, gespielt vom Philadelphia Orchestra unter der Leitung von Leopold Stokowski. "Fantasia" war anno 1940 eine handwerkliche Meisterleistung, revolutionär, eine kosmische Huldigung an Idylle, Paranoia und fanatischen Pomp, bei der unterschiedliche Animationsstile ausprobiert wurden, die dem Publikum zuzurufen scheinen: "Seht mal, was wir mit Zeichentrick alles können!" Worüber man damals als Innovation staunte, staunt man heute noch immer: "Wie bitte, so was konnten die 1940 schon?" So zürnt Zeus mit Blitz und Donner zum Pastorale Beethovens, und Donald Duck treibt die Tiere unter Edward Elgars Märschen in die Arche. Am Ende darf Satan zu Modest Mussorgski seine Dämonen entfesseln, bevor er vom nahenden Tageslicht verbannt wird, und zu Franz Schuberts "Ave Maria" die Seelen Verstorbener erlöst werden. Am bekanntesten allerdings wurde die Sequenz, in der Mickey Mouse als Zauberlehrling (nach Goethes Gedicht und zur Musik von Paul Dukas) die beschworenen Besen nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Gerade im Spiel von Licht und Schatten gelingt in dieser Szene sowie im letzten Segment, beim Tanz der Dämonen, die feine Konturierung und die Hervorhebung selbst kleinster Details. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fantasia Regie: James Algar, Samuel Armstrong, Ford I. Beebe, Norman Ferguson, Jim Handley, T. Hee, Wilfred Jackson Drehbuch: Joe Grant, Dick Huemer, Lee Blair, Elmer Plummer, Sylvia Moberly-Holland, Norman Wright, Albert Heat Musik: Igor Strawinsky, Johann Sebastian Bach, Peter I. Tschaikowsky Altersempfehlung: ab 6