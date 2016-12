Schweiz 1 03:45 bis 05:35 Drama Jane Eyre GB, USA 2011 Nach dem Roman von Charlotte Brontë Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer stürmischen Nacht klopft eine völlig erschöpfte junge Frau an die Tür des Geistlichen St. John Rivers (Jamie Bell). Er und seine Schwestern nehmen die Frau, die sich als Jane Elliot (Mia Wasikowska) vorstellt, bei sich auf. Jane erholt sich gut und nimmt bei den Geschwistern Rivers eine Arbeit als Lehrerin an. Doch die Vergangenheit lässt Jane, die mit richtigen Namen Jane Eyre heisst, nicht los. Als Waise wächst sie bei ihre Tante Mrs. Reed (Sally Hawkins) auf, die das clevere, aber aufmüpfige Mädchen nicht ausstehen kann. Sobald Jane alt genug ist, schickt Mrs. Reed sie auf ein Internat, wo sie systematisch gedemütigt wird. Mit 18 Jahren schliesslich erhält Jane eine Stelle als Gouvernante eines kleinen Mädchens im Haus des alleinstehenden Edward Rochester (Michael Fassbender). Während sich Jane mit der Haushälterin Mrs. Fairfax (Judi Dench) sogleich blendend versteht, begegnet ihr der Hausherr äusserst skeptisch. In Wahrheit aber ist Rochester fasziniert von Jane. Nachdem sie ihm bei einem Brand das Leben gerettet hat, spüren die beiden eine innige Verbindung. Rochester lässt Jane allerdings glauben, dass er demnächst Blanche Ingram (Imogen Poots) ehelichen werde. Als er Jane aus heiterem Himmel doch einen Heiratsantrag macht, sieht es aus, als ob Janes entbehrungsreiches Leben eine märchenhafte Wendung nähme. Doch Edward hat ein dunkles Geheimnis, das die Heirat gefährdet. Der 1847 veröffentlichte Roman "Jane Eyre" von Charlotte Brontë, Schwester von Emily und Anne Brontë, wurde schon unzählige Male verfilmt. Trotzdem wagte sich der 39-jährige Regisseur Cary Joji Fukunaga ("Sin nombre", "True Detective") an den viktorianischen Stoff. Er legte dabei den Fokus auf das Innenleben der Hauptfigur Jane Eyre und blieb trotz einiger Änderungen in der Erzählweise sehr nahe am Original. Zum Gelingen der Literaturverfilmung trugen auch die beiden herausragenden Hauptdarsteller bei. Als Jane Eyre glänzt Mia Wasikowska, die sich in den letzten Jahren zur Charakterdarstellerin entwickelt hat. 2008 fiel sie zum ersten Mal in der Fernsehserie "In Treatment" auf, bevor Tim Burton sie 2010 in "Alice in Wonderland" als Hauptdarstellerin verpflichtete und weltberühmt machte. Jane Eyre ist nicht die einzige berühmte Frauenfigur aus der Weltliteratur, die Wasikowska verkörpert hat. 2014 übernahm die Australierin die Rolle der Madame Bovary im gleichnamigen Film von Sophie Barthes. Die Rolle des geheimnisvollen und getriebenen Edward Rochester scheint Michael Fassbender auf den Leib geschrieben. Auch Fassbender hat eine steile Karriere hinter sich. Als er 2008 in Steve McQueens "Hunger" die Hauptrolle spielte, war er nur einem kleinen Publikum bekannt. Nach "Shame", "12 Years a Slave" und "Steve Jobs" gehört er zur Topliga der Schauspieler in Hollywood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mia Wasikowska (Jane Eyre) Michael Fassbender (Edward Fairfax Rochester) Jamie Bell (St John Rivers) Judi Dench (Mrs. Fairfax) Sally Hawkins (Mrs. Reed) Holliday Grainger (Diana Rivers) Tamzin Merchant (Mary Rivers) Originaltitel: Jane Eyre Regie: Cary Fukunaga Drehbuch: Moira Buffini Kamera: Adriano Goldman Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 12