Schweiz 1 23:25 bis 00:00 Magazin NZZ Format Die Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung Die Verpackung der Zukunft - die Zukunft der Verpackung CH 2016 2016-12-18 Verpackungen haben ein schlechtes Image. Die Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen sie meist erst wahr, wenn sie den Mülleimer füllen. Doch die unscheinbare Schutzhülle wird in Zukunft mehr Funktionen übernehmen, als man sich heute vorstellen kann. Denn Smart Packaging ist einer der grossen Trends. Verpackungen werden künftig selbstständig Bakterien bekämpfen und mit den Menschen kommunizieren können. Was kann und soll Verpackung in Zukunft leisten? Kann man vielleicht sogar ohne sie auskommen? Die Wissenschaft versucht ständig, die perfekten Verpackungen zu entwickeln, die Ansprüchen in punkto Nachhaltigkeit, Bequemlichkeit und Sicherheit genügen - kunststoffproduzierende Bakterien, interaktive Folien und intelligente Schachteln. Ein "NZZ Format" über die neuesten Trends auf dem Verpackungsmarkt.