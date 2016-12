Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Magazin Einstein Zucker - das moderne Gift Der Zuckerverzicht / Der Zucker-Warner / Das Suchtmittel / Die Geschmacksverführung / Die Zuckerlüge CH 2016 2016-12-15 02:55 Stereo HDTV Merken Der Zuckerverzicht: Was passiert mit dem Körper, wenn er keinen zusätzlichen Zucker bekommt? Moderator Tobias Müller macht das Experiment und verzichtet zwei Wochen auf allen zusätzlich zugeführten Zucker. Überraschend: Nach 14 Tagen ohne zusätzlichen Zucker, ist der Moderator fitter als zuvor. Der Zucker-Warner: Er setzt Zucker mit Alkohol und Nikotin gleich: Robert Lustig zählt bislang zu den grössten Zuckerkritikern des 21. Jahrhunderts. Der US-Amerikaner kämpft gegen den übermässigen Zuckerkonsum und zeigt, welche Probleme sich vor allem bei Kindern ergeben. Die Geschmacksverführung: Gegen die Lust auf das weisse Süss können wir Menschen uns nicht wehren, denn sie ist genetisch bedingt. Der überlebenswichtige Mechanismus garantiert verträgliche Speisen und leicht verfügbare Kohlenhydrate. Besonders auf den süssen Geschmack reagieren Kinder. Sie sind genetisch gesehen regelrechte Feinschmecker. Das Suchtmittel: Das menschliche Gehirn reagiert ganz anders auf einen Apfel als auf Eiscrème. Nur stark zuckerartige Speisen aktivieren das Belohnungssystem. Forscher haben herausgefunden, dass Zucker die gleichen Hirnareale wie Alkohol und andere Drogen aktiviert. Beim Konsum von Zucker wird also vermehrt Dopamin ausgeschüttet. "Einstein" will wissen, ob man tatsächlich von einer Zuckersucht sprechen kann. Die Zuckerlüge: Jahrzehnte hat die Zuckerindustrie eines geschafft: Menschen essen immer mehr Zucker. Seit den 1970er-Jahren gelingt es der Zuckerlobby mithilfe der Wissenschaft, Gesundheitsrisiken zu verschleiern. Nun beweisen Dokumente, welche Interessen sich hinter den vielen wissenschaftlichen Studien verbergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein

