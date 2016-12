Schweiz 1 16:35 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Prinzipien D 2015 Stereo HDTV Merken Als Robert Strecker mit letzter Kraft in seinem Sportwagen in der Notaufnahme vorfährt, läuten bei Doktorin Leyla Sherbaz und dem Assistenzarzt Ben Ahlbeck sofort die Alarmglocken. Der Zustand des jungen Geschäftsmanns ist schon kritisch, bevor er überhaupt in die Schockbox kommt. Leyla diagnostiziert eine Blutvergiftung und muss Robert über seine Chancen aufklären, denn diese stehen nicht gut. Also bereitet der Patient sich auf das Schlimmste vor und beschliesst, auf einen Schlag Ordnung in sein Leben zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Heike Wachsmuth Kamera: Michael Ferdinand Musik: Curt Cress, Manuel Mayer