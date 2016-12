Schweiz 1 14:20 bis 14:55 Comedyserie ManneZimmer En schlächte Iifluss CH 2001 Stereo Merken Erwin und Erika planen ihren neuen gemeinsamen Blumenladen. Angesichts der immer enger werdenden Beziehung zu dem geliebten Erwin bekommt Erika plötzlich Panik. Immer die ständig streitenden Leo und Jasmin vor Augen will sie sich eine solche Zukunft ersparen und macht Hals über Kopf Schluss. Während Leo und Jasmin versuchen, die beiden wieder zusammenzubringen, kommen sie sich selbst näher als erwartet. Ist das jetzt vielleicht der richtige Moment für Leo, um ein weiteres Mal einen Heiratsantrag zu machen? Frau Graber ist mit den vielen handwerklichen Problemen im Haus völlig überfordert. Und ausgerechnet an diesem Tag will der Eigentümer über die Besetzung der vakanten Hausmeisterstelle entscheiden. Da kann ihr nur noch einer helfen: Röbi. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bettina Dieterle (Jasmin Wyss) Edward Piccin (Röbi Flückiger) Maja Stolle (Frau Graber) Kamil Krejc$1i (Erwin Imhof) Philippe Roussell (Leo Matter) Originaltitel: ManneZimmer Drehbuch: Rolf Lappert, Klaus Rohne