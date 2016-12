Schweiz 1 10:55 bis 11:25 Magazin Kulturplatz "Kulturplatz" feiert Disney "Kulturplatz" feiert Disney / Eine Schweizer Liebesgeschichte - Wie Mickey seine Minnie fand / Supercalifragilisticexpialigetisch - Mary Poppins rettet alle / Ein Schweizer Disney-Film - der erste und einzig wahre Ursli / Schweizer Animationsfilm - eine Zucchini erobert die Romandie CH 2016 Stereo HDTV Merken Eine Schweizer Liebesgeschichte - Wie Mickey seine Minnie fand: 1928 - die Geburtsstunde von Mickey Mouse. Und von Anfang an dabei ist auch seine bessere Hälfte Minnie Mouse. Wie sich die beiden kennengelernt hatten, das wusste nicht einmal ihr Erfinder, Walt Disney. Doch jetzt wird diese Geschichte vom Westschweizer Cartoonisten Bernard Cosendai, kurz Cosey, nachträglich erzählt. Der Unterhaltungsgigant Disney ist heute einer der weltgrössten Medienkonzerne. Auch dank fähigen Westschweizer Comiczeichnern. Supercalifragilisticexpialigetisch - Mary Poppins rettet alle: Mary Poppins ist ein Dauerbrenner-Filmhit. Wer liebt sie nicht, die zu Klassikern gewordenen Songs wie "Chim Chim Cheree" und diese prächtigen Tanzszenen? Das leicht durchgeknallte Kindermädchen Mary Poppins rettet nicht nur Mr. Banks und seine Kinder. Es bescherte Disney fünf Oscars, bewahrte ihre Autorin P.L. Travers vor der finanziellen Pleite, und soll nun der deutschen Musical-Szene mal wieder einen veritablen Verkaufsschlager bescheren. Der Wind für den Musical-Erfolg steht jedenfalls günstig, denn es gibt kaum einen Disney-Stoff, der sich besser für die Musical-Bühne eignet. Ein Schweizer Disney-Film - der erste und einzig wahre Ursli: Den Schellen-Ursli kennt in Graubünden jedes Kind und seit Xavier Koller die Geschichte des Bergbuben letztes Jahr erfolgreich in die Kinos brachte, ist er auch über die Grenzen des Unterengadins bekannt. Was niemand weiss: Der Schellen-Ursli wurde im Auftrag von Walt Disney schon einmal verfilmt. "Kulturplatz" hat den einstigen Uorsin in Guarda getroffen. Schweizer Animationsfilm - eine Zucchini erobert die Romandie: "Ma vie de Courgette" ist die Schweizer Antwort auf alle Disney-Filme und der Überraschungserfolg des Kinoherbsts 2016 in der Westschweiz. Gerade erhielt der Animationsfilm, der die Geschichte eines Waisenjungen erzählt, den Europäischen Filmpreis und wird Anfang des kommenden Jahres ins Rennen um die Oscars geschickt. In der Deutschschweiz startet der Film im Februar. "Kulturplatz" hat sich die berührende Geschichte um den Bub namens "Zucchini" bereits angeschaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Wannenmacher Originaltitel: Kulturplatz