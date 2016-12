Servus TV 23:25 bis 23:55 Magazin kulTOUR mit Holender Baden-Baden: Kunst, Kultur und Glamour Baden-Baden: Kunst, Kultur und Glamour A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ioan Holender spaziert mit Intendant Andreas Mölich-Zebhauser durch das Festspielhaus Baden-Baden, mit 2.500 Plätzen Deutschlands größtes Opern- und Konzerthaus. Dabei sprechen sie auch über die Herausforderungen der Spielplangestaltung eines Hauses, das ohne staatliche Subventionen auskommt. Die vier Festspielphasen in Baden-Baden werden jeweils mit einer Neuinszenierung eröffnet: zu Pfingsten 2016 ist Boitos "Mefistofele", mit Erwin Schrott in der teuflischen Hauptrolle, programmiert. Gespräche mit Bassbariton Erwin Schrott und Maestro Soltesz, dem Dirigenten des "Mefistofele", verdeutlichen die Bedeutung der Festspiele Baden-Baden aus der Sicht der Künstler. Außerdem bringt Ioan Holender in Erfahrung, dass Baden-Baden schon seit dem 19. Jahrhundert kulturell interessant ist - u.a. lebten Künstler wie Clara Schumann hier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ioan Holender Originaltitel: kulTOUR mit Holender