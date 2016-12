Servus TV 22:10 bis 23:05 Porträt Peter Rosegger Der Poet A 2016 2016-12-15 02:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Er war Schriftsteller, Journalist, Dichter. Aber er war vor allem eines: in seine Heimat verliebt. Er ist nicht nur der berühmteste Heimatdichter der Steiermark - bereits zu seinen Lebzeiten war der Steirer einer der meistgelesenen Autoren und führte internationale Bestsellerlisten an. Zwei Mal war er für den Nobelpreis nominiert. Ein Portrait vom kleinen Waldbauernbub zum kritischen Zeitgeist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Peter Rosegger - Der Poet