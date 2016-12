Servus TV 22:15 bis 23:25 Talkshow Talk im Hangar-7 Bedrohte Grenzen: Wie schützen wir unser Land? Bedrohte Grenzen: Wie schützen wir unser Land? A 2016 2016-12-15 01:40 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Gäste: Hans Peter Doskozil, Verteidigungsminister (SPÖ), Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Raoul Wagner, Rechtsanwalt (Schwerpunkt: Notwehr- und Waffenrecht), Michael Genner, Flüchtlingsberater. "Der EU-Türkei-Deal ist nur eine Überbrückung, bis die EU selbst in der Lage ist, die Außengrenzen wirksam zu schützen und den Flüchtlingsstrom einzudämmen. Doch die Zeit läuft uns davon." Mit diesen Worten warnt Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, der in dieser Woche Ministerkollegen anderer EU-Staaten treffen wird, um mögliche Reaktionen zu erörtern, sollten die Türken den Pakt mit der EU Milliardenhilfe im Gegenzug für die Beherbergung von 3 Millionen Flüchtlingen - aufkündigen. Für Doskozil steht fest: "Wir müssen vorbereitet sein. Es muss unser Ziel sein, die Anzahl der Flüchtlinge zu reduzieren." Doch wie soll das funktionieren? Brauchen wir ein stärkeres Bundesheer an den Grenzen, und muss dieses zur Not auch Waffengewalt anwenden? Die oberste Pflicht jeder Regierung besteht darin, ihre Bürger und das Land zu schützen. Jedes Fabrikgelände ist durch Schranken und Zäune geschützt. Auch Staaten müssen sich vor einer unberechtigten Zuwanderung schützen. Doch wie weit darf der Grenzschutz gehen? Moderation: Michael Fleischhacker In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Fleischhacker Gäste: Gäste: Hans Peter Doskozil (Verteidigungsminister, SPÖ), Thomas Kreuzer (Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag), Raoul Wagner (Rechtsanwalt), Michael Genner (Flüchtlingsberater), Livia Klingler (Publizistin) Originaltitel: Talk im Hangar-7

