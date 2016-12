Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1978 2016-12-17 12:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Tristan kehrt nach seinem Examen nach Darrowby zurück. Während sein Bruder keinen Zweifel daran hat, dass Tristan diesmal bestanden hat, gibt dieser sich weniger optimistisch. Doch seine Sorgen werden bald vom Ärger über den ehrgeizigen Studenten Richard verdrängt. Sein Bruder lässt nämlich kaum eine Gelegenheit aus, die neue Aushilfe zu loben. Herriot und Farnon beschließen, dem jungen Mann einen Spezialauftrag zu erteilen und schicken ihn zu Farmer Dent, wo er sich um dessen aggressive Sau kümmern soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Mary Hignett (Mrs. Hall) Carol Drinkwater (Helen Herriot) Christopher Brown (Richard Carmody) James Lister (Frank Metcalfe) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Peter Moffatt Drehbuch: Brian Clark Musik: Johnny Pearson