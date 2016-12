Servus TV 11:10 bis 12:00 Dokumentation Wunder unserer Welt Wasser GB 2015 2016-12-22 11:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Das nasse Element ist wandlungsfähig. Es erscheint als träger Fluss ebenso wie ein tosender Wasserfall. Es transformiert seine Umgebung durch Flut und Erosion, es ist Lebensgrundlage und kann Leben gleichermaßen vernichten. Diese Dokumentation zeigt wagemutige Fischer am Sambesi, Hirten in der Camargue, beeindruckende Manta-Rochen im Pazifik und wie die jährliche Flut am Amazonas einen Wald in eine faszinierende Unterwasserlandschaft verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Earth's Natural Wonders Regie: Arif Nurmohamed, Matt Barrett, Rob Sullivan Kamera: Simon De Glanville, Johnny Rogers