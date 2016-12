KI.KA 08:20 bis 08:45 Trickserie Lulu Zapadu Das rätselhafte Ei / Spielverderber B, F 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Das rätselhafte Ei: Beim Veilchenblütensammeln stoßen Lulu und Fru-Fru auf ein Ei, das einsam auf der Wiese liegt. Lulu und ihre Freunden machen sich auf die Suche nach den Ei-Eltern, Lulu hängt sogar Suchplakate aus, aber niemand scheint das Ei zu vermissen. Also adoptieren die Freunde das Ei und kümmern sich abwechselnd darum. Als Pling und Plong auf das Ei aufpassen sollen, geben sie nicht gut acht. Plötzlich ist das Ei verschwunden. Fieberhaft suchen die Freunde danach und stoßen erst auf Eierschalen und dann auf das Kleine. Es ist geschlüpft und es ist kein Vogel. Spielverderber: Den Freunden ist langweilig, da verspricht Tralala Abwechslung. Er spielt mit ihnen ein neues Spiel, sagt ihnen aber nicht, dass er es sich selbst ausgedacht hat. Bald stinkt es Halb-so-wild, dass Tralala alle Naselang die Regeln ändert, damit er selbst gewinnt. Und noch schlimmer: Lulu und die anderen scheint das gar nicht zu stören. Verärgert zieht der Hase ab und verkracht sich mit Lulu. Bald aber bereut er es und möchte sich wieder mit Lulu versöhnen. Doch als er sieht, wie Tralala Lulu eine schöne Blume schenkt, erwacht erneut seine Eifersucht. Am Ende aber überreicht er Lulu doch die schöne Sonnenblume, die er für sie gepflückt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lulu Vroumette Regie: Charlie Sansonetti, Thierry Pinardaud Drehbuch: Pauline Pinson Musik: Félix le Bars

