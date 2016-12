Helga kann sich mit dem neuen Lebenswandel ihrer Tochter Marion nicht recht anfreunden. Sphärische Klänge am Morgen und fernöstliche Meditationstechniken sind für eine besorgte Mutter doch gewöhnungsbedürftig. Die entspannte Marion kümmert das alles gar nicht. Ganz im Gegenteil: Sie lädt sogar noch Glaubensbrüder und -schwestern in die mütterliche Wohnung ein. Eigentlich möchte Berta ihren Hajo zu einem Fronleichnamsausflug überreden, handelt sich dabei jedoch einen Korb ein. Denn ihr "Nicki" hat gemeinsam mit Andy einen Termin bei einer Anwältin. In Google-Kalender eintragen