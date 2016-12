ONE 22:00 bis 22:30 Show Bühne 36 - Känguru & Co Systemrelevanter Humor mit Marc-Uwe Kling und drei Anderen Über Wohnen D 2016 2016-12-15 01:30 Merken Thema: Über Wohnen Die "Bühne 36" ist nun schon das zweite Mal im Club Monarch am Berliner "Kotti" zu Gast. Zeit für die vier Autoren Marc-Uwe Kling, Sebastian Lehmann, Julius Fischer und Maik Martschinkowsky sich gemütlich einzurichten. Und Geschichten rund ums Thema Wohnen zu erzählen. Marc-Uwe Kling zum Beispiel berichtet vom nicht alltäglichen Alltag mit seinem Mitbewohner - dem kommunistischen Känguru. Außerdem kann er ein Liedchen davon singen, wie es ist, wenn Umzüge zu Schwerstarbeit werden. Julius Fischer weiß das und lässt diese Arbeit lieber von anderen machen - was nicht heißt, dass es für ihn weniger anstrengend wird. Nur anders. Sebastian Lehmann betrachtet die Entwicklung von WG-Partys in seinem Umfeld mit gemischten Gefühlen. Und gemischten Getränken. Maik Martschinkowsky hingegen versucht das pädagogische Konzept der Sesamstraße auf WGs zu übertragen. Und er stellt am eigenen Leib fest, wie es ist, wenn man vom Berlin - Hype gleichsam davongetragen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marc-Uwe Kling Gäste: Gäste: Sebastian Lehmann, Julius Fischer, Maik Martschinkowsky Originaltitel: Bühne 36 - Känguru & Co.

