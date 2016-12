ONE 17:00 bis 17:45 Familienserie Die Anwälte Die kleinen Dinge D 2008 2016-12-15 03:30 Live TV Merken Dilek Genc' Ex-Geliebter Peer Rosbach muss sich als mutmaßlicher Mörder vor Gericht verantworten - eine Nachbarin will gesehen haben, wie er seine Frau vom Balkon stieß. Ausgerechnet Welka übernimmt die Verteidigung. Da es ihm gelingt, die Augenzeugin unglaubwürdig zu machen, deutet alles auf Freispruch hin. Doch Dilek hat die Trennung von ihrem früheren Geliebten noch nicht verwunden: Als Peer ihr in einem vertraulichen Gespräch mitteilt, er habe es für sie getan, sagt sie gegen ihn aus. Dieses Verhalten seiner Kollegin empfindet Welka als höchst unloyal, denn vom Gewinn dieses Prozesses hängt ab, ob er als Geschäftspartner in die Kanzlei aufgenommen wird. Um den Fall noch für sich zu entscheiden, bleibt Welka nichts anderes übrig, als Dilek in den Zeugenstand zu bitten und sie nach allen Regeln der Kunst zu demontieren. Marita leidet unter der Trennung von ihrem Mann Karl. Sie übernimmt derweil das Mandat einer gut verdienenden Immobilienmaklerin, die sich von ihrem notorisch arbeitslosen Mann scheiden lassen will. Der Fall scheint sonnenklar, bis nach und nach herauskommt, dass die beiden immer noch miteinander ins Bett gehen - ja, sie lieben sich wie am ersten Tag. Deshalb will der Mann die Scheidung nicht und möchte im Fall einer Trennung auch keine finanzielle Unterstützung. Die Frau besteht jedoch auf der Scheidung - und darauf, ihren mittellosen Mann nach der Trennung finanziell großzügig zu unterstützen. Marita steht vor einem Rätsel. Lothar Franzen bittet derweil Sebastian Britten, die Interessen einer bulgarischen Prostituierten zu vertreten. Diese möchte in Deutschland selbstständig arbeiten, doch die Behörde verweigert ihr das notwendige Visum. Begründung: Sie kann kein Deutsch. Sebastian versucht geltend zu machen, dass für das Geschäftsmodell seiner Mandantin Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende sind. Kanzleichef Lothar bittet seinen Kollegen derweil um Diskretion, denn er hat zu dieser Dame ein engeres Verhältnis, als es zunächst schien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Wiesinger (Sebastian Britten) Julia Bremermann (Marita Blum) Alexander Held (Lothar Franzen) Johann von Bülow (Thomas Welka) Carolina Vera (Dilek Genc) Vera Baranyai (Renée) Steffen Münster (Karl Blum) Originaltitel: Die Anwälte Regie: Züli Aladag Drehbuch: Marc Terjung, Sönke Lars Neuwöhner, Jonas Winner Kamera: Stefan Ditner Musik: Dirk Leupolz