tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Moderne Sklaven im Führerhaus / Die Totengräber des Freihandels / Landarztmangel muss nicht sein D 2016 Stereo 16:9 Merken Geplante Themen: - Moderne Sklaven im Führerhaus Miese Bezahlung, ein Leben in der Fahrerkabine und verdreckte Raststätten, so sieht der Alltag von Fernfahrern heute oft aus. Immer mehr deutsche Speditionen melden ihre Flotten in Osteuropa an, um Kosten weiter zu drücken. - Die Totengräber des Freihandels Strammlinke und Ultrarechte sind sich in einem einig: Freier Handel muss eingeschränkt werden. Mit diesem Thema werden zurzeit Wahlen gewonnen und Volksabstimmungen verloren. In Deutschland gibt das Umweltministerium sogar Steuergeld aus, um gegen freien Handel und den Kurs der Bundesregierung kämpfen zu lassen. - Landarztmangel muss nicht sein Weil Kassenärzliche Vereinigungen versagen, fehlen immer mehr Ärzte auf dem Land. Im hohen Norden, mitten im platten Dithmarschen, wehrt sich eine 5000-Einwohner-Stadt gegen diesen Mangel - mit Erfolg. Das Büsumer Modell könnte bundesweit Schule machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pinar Atalay Originaltitel: Plusminus

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 331 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 131 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 61 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 61 Min.