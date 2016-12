tagesschau24 20:15 bis 21:00 Reportage Abgehängt und ohne Zukunft? Langzeitarbeitslose auf Jobsuche D 2016 2016-12-17 14:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Auf dem deutschen Arbeitsmarkt sieht es vergleichsweise gut aus, die Erwerbstätigenzahlen steigen. Doch eine Gruppe hat nichts von dem positiven Trend: Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als eine Million Langzeitarbeitslose, also fast 40 Prozent aller Arbeitslosen. Experten und Sozialverbände wissen schon lange: Ohne einen dauerhaften Dritten Arbeitsmarkt werden diese Personen bis zum Lebensende abgehängt bleiben. Lars Ohlinger hat sich auf den Weg gemacht, um die Schattenseiten des Arbeitsmarkts auszuleuchten und mit Menschen zu sprechen, die selten zu Wort kommen, weil sie von Politik und Medien allzu häufig übersehen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abgehängt und ohne Zukunft?

