RTL II 23:50 bis 01:25 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Kathrin (23) und Sylvia (43) die Familien D 2015 16:9 HDTV Merken Kathrin (23) und Marcel (33) leben mit dem gemeinsamen Söhnchen Nico (6 Monate) in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Jungmutter Kathrin kocht, putzt und wäscht ganz alleine. Freund Marcel ist Maler und überlässt den Haushalt guten Gewissens seiner Angebeteten, denn er versorgt die kleine Familie finanziell. Deswegen gibt es auch immer wieder einmal die ein oder andere Auseinandersetzung. Nur wenn es um die Schwangerschaftskilos von Kathrin geht sind die beiden sich einig. Denn um die alte Form wiederzuerlangen, trainiert Kathrin regelmäßig und bekommt dabei selbstverständlich Unterstützung von ihrem Marcel. Sylvia, ihr 17-jähriger Sohn Mario, Lebenspartner Bruno und Freund Martin genannt "Memphis" leben gemeinsam in einer WG. Sylvia (43) ist total verrückt nach ihrem Bruno (28), den von seiner Herzensdame immerhin stolze 15 Jahre trennen. Sylvias Sohn Mario, der aus einer früheren Beziehung stammt, ist im ersten Jahr Auszubildender zum Glas- und Gebäudereiniger und kommt mit dem Lebenspartner seiner Mutter fabelhaft zurecht. Memphis ist ein Freund der Familie und freut sich über jeglichen Besuch, den er verwöhnen kann. Obwohl der 26-Jährige als Lagerist tätig ist, kocht er regelmäßig für die WG und kümmert sich auch sonst fleißig um den Haushalt. Jetzt tauschen die organisierte Kathrin und die flippige Sylvia für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 331 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 131 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 61 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 61 Min.