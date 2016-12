RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten Philipp in Gefahr D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nach ihrem erneuten Zusammentreffen mit dem Mörder ihres Verlobten Julian, der aufgrund mangelnder Beweise nicht überführt werden konnte, will Pia nicht länger in der Stadt bleiben. Dafür ist sie auch bereit, Philipps Liebe zu verleugnen. Pia verabschiedet sich von ihren Kollegen und ihren Vorgesetzten Kai und Martina. Doch die jungen Polizisten sind nicht willens, Pia einfach so ziehen zu lassen und hecken gemeinsam einen Plan aus, um den Mörder zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franziska Balzer (Pia), Jana Verweyen (Linda), Ali Ayari (Eiji), Philipp Stehler (Philipp), Pascale Kuth (Nils), Volker Littwin (Polizeioberkommissar Kai Rusche), Nadine Fichtner (Kriminalhauptkommissarin Martina Maas) Originaltitel: Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten