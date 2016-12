RTL II 07:55 bis 08:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Das zweite Gesicht / Baustopp D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Maike (36) wendet sich verzweifelt an Carsten Stahl und sein Team. Sie muss unbedingt ihren Traummann wiederfinden, den sie vor einer Woche in einem Café gesehen hat. Das Detektiv-Ehepaar Miriam und Stefan Wolloscheck wird auf den Fall angesetzt und ermittelt den schönen Unbekannten. Allerdings ist Alex (37) glücklich verheiratet und will nichts von Maike wissen. Sie ist am Boden zerstört, aber der Auftrag ist abgeschlossen. Bis sich vier Wochen später Alex' Ehefrau Silvia mit einem Hilferuf an die Detektive wendet. Ihr Mann ist spurlos verschwunden! Bauunternehmer Jürgen (40) engagiert die Privatdetektive, da es auf einer seiner Baustellen wiederholt zu Diebstählen gekommen ist. Unter anderem wurde sein brandneuer Radlader gestohlen. Auf der Baustelle selbst gibt es aber keine Einbruchspuren und der Unternehmer vermutet, dass einer seiner Mitarbeiter hinter den Diebstählen steckt. Ein erster Verdacht fällt auf die Aushilfskraft Andre (18). Sascha Noveski wird als Mitarbeiter auf der Baustelle eingeschleust und findet schnell Spuren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

