Ein Diskobetreiber wendet sich an die Detektei Stahl. Wiederholt gibt es Beschwerden von weiblichen Gästen, die behaupten, Opfer von K.O.-Tropfen-Attacken geworden zu sein. Kürzlich wurde sogar auf dem Diskothekenparkplatz eine junge Frau unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen vergewaltigt. Der Diskobetreiber engagiert deshalb Michael Falkenberg und Sascha Noveski, um die hauseigene Security in einem Undercover-Einsatz zu unterstützen. Gemeinsam soll das Team den skrupellosen Täter überführen. Die nächste Auftraggeberin der Detektei hat Angst, dass sie ihre große Liebe betrügt. Um ihre Liebe zu krönen, haben sich die beiden Frauen entschieden, durch eine Samenspende ein Kind zu bekommen. Nach der Geburt der kleinen Tochter zog sich die Partnerin aber immer mehr zurück und kommt nun kaum mehr nach Hause. Gibt es eine andere Frau? Oder etwa einen anderen Mann? Giulia Peroni und Thomas Berg ermitteln und erkennen, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz