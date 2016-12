RTL NITRO 23:55 bis 01:35 Actionfilm Zwei Engel mit vier Fäusten - Das Geheimnis der fünf Kirchen I, F 1996 20 40 60 80 100 Merken In Orsos und Zacks kleinem Dorf trifft der schottische Reiseführer McQuade mit einer europäischen Reisegruppe ein. Den beiden Freunden schwant schnell, dass es sich dabei um keine normalen Touristen handelt. In Wahrheit suchen die Männer nach einem alten Schatz. Orso und Zack wollen herausfinden, was es mit dem Schatz auf sich hat und erfahren von einem alten Dorfbewohner die Geschichte von dem 'Geheimnis der fünf Kirchen': Die Legende geht zurück auf einen spanischen Eroberer, der den Schatz mitten im Dschungel zurücklassen musste, als seine Träger Opfer eines alten indianischen Fluchs wurden. Währenddessen entführt die Reisegruppe von McQuade den jungen Rafael, einen der Dorfbewohner, weil sie glauben, dass er das Geheimnis kennen könnte. Orso und Zack beschließen, Rafael zu befreien und McQuades Männern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Unterwegs treffen sie auf einen wild lebenden Indianerstamm, der "das große Geheimnis der Berge" bewahrt. Gemeinsam gelingt es ihnen, McQuade und seine Bande in einer Fallgrube gefangen zu nehmen. Aus Dankbarkeit zeigen die Indianer Orso und Zack den Schatz. Aber die beiden haben davon nichts: Bevor sie sich etwas von dem Gold aneignen können, taucht Leutnant Pedro auf, der den Schatz im Namen der Regierung konfisziert. Orso und Zack kehren erneut als arme Kirchenmäuse nach San Rolando zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Vater Orso) Philip Michael Thomas (Vater Zacharias, genannt Zack) Max Herbrechter (Caleste) Alfie Wise (McQuade) Syd Brisbane (Vater Celestino) Mike Kirton (Vater Torment) Cesar Melendez (Vater Rafael) Originaltitel: Noi Siamo Angeli - In cerca dell'Eldorado Regie: Ruggero Deodato Drehbuch: Laura Curelli Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Enrico Riccardi