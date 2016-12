RTL NITRO 22:10 bis 23:55 Komödie Zwei Engel mit vier Fäusten - Alles Gute kommt von oben I 1997 20 40 60 80 100 Merken Die Bewohner San Rolandos bereiten das Fest "Der Götter, die vom Himmel fallen" vor. Von dem alten heidnischen Brauch versprechen sie sich eine gute Ernte. Obwohl die Mönche von San Rolando natürlich nicht an den heidnischen Brauch glauben, nehmen sie ebenfalls an den Feierlichkeiten teil. Tatsächlich fällt auch etwas vom Himmel - aber beileibe kein Gott. Im Dschungel stürzt ein Privatjet ab. Den Absturz überleben als Einzige der Millionärssohn Wolfang Galveston III. und dessen Butler. Nachdem Wolfang wieder zu sich gekommen ist, verspricht er Orso und Zack reiche Belohnung, falls sie ihn zu seinem Vater zurückbringen. Orso und Zack sehen schon ein rosige Zukunft vor sich, doch bis dahin müssen sie noch eine schwierige Zeit überstehen, denn Wolfang ist ein verwöhntes, arrogantes Ekel, dessen Gegenwart nur schwer zu ertragen ist. Außerdem haben die beiden Freunde nicht mit dem skrupellosen Captain Delgado gerechnet, der ebenfalls von dem Absturz des Jets Wind bekommen hat. Delgado, den Orso und Zack bereits aus dem Gefängnis kennen, will Wolfang entführen und von dessen Vater eine hohe Lösegeldsumme erpressen. Ihm gelingt es, Wolfang in seine Gewalt zu bringen. Obwohl Orso und Zack Wolfang nicht besonders gut leiden können, beschließen sie, den verwöhnten Millionärssohn aus Delgados Händen zu befreien. Doch ihr Versuch schlägt fehl, Orso und Zack werden ebenfalls gefangen genommen. Delgado beschließt, Orso und Zack auf infame Weise für seine Pläne zu benutzen: Zuerst will er das Lösegeld kassieren, dann Wolfang umbringen und Orso und Zack den Mord in die Schuhe schieben. Orso und Zack suchen verzweifelt nach einem Ausweg... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Vater Orso) Philip Michael Thomas (Vater Zacharias, genannt Zack) Max Herbrechter (Caleste) Syd Brisbane (Vater Celestino) Mike Kirton (Vater Torment) Renato Scarpa (Father Campana) Alfie Wise (Capt. John McQuade) Originaltitel: Noi siamo angeli Regie: Ruggero Deodato Drehbuch: Lorenzo De Luca, Alessandro Moretti Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Enrico Riccardi

