RTL NITRO 20:15 bis 22:10 Komödie Bud, der Ganovenschreck I 1983 2016-12-18 12:40 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Vergangenheit hat der Kriminalpolizist Alan Parker, der für die Spezialeinheit von Miami arbeitet, schon des Öfteren für die Verhaftung des Gauners Tony Roma gesorgt. Doch Tony ist es immer wieder gelungen, aus dem Gefängnis auszubrechen und hat Alan die ein oder andere schlaflose Nacht beschert. Als Tony eines Tages zufällig beobachtet, wie der Mafiaboss Licuti einen seiner Handlanger ermordet, bleibt er nicht unentdeckt. Licuti lässt daraufhin nichts unversucht, um Tony als Zeugen auszuschalten. Selbst ein Sprengstoffanschlag geht schief und Tony kann sich in letzter Sekunde in einen Wagen retten, der ausgerechnet Alan Parker gehört. Als Alan, der gerade mit seiner Familie auf dem Weg in den Urlaub ist, auf den unerwünschten Gast aufmerksam wird, möchte er ihn sofort wieder verhaften lassen - bis er von der Geschichte mit der Mafia hört, die Tony ihm glaubhaft erzählt. Schließlich kommt die Mafia jedoch dahinter, dass Tony mit Alan unterwegs ist. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel und Licuti verfolgt nun nicht mehr nur Tony, sondern auch Alan. Gelingt es ihm, die beiden Männer rechtzeitig aufzuspüren oder schaffen Tony und Alan es zuvor, den Mafiaboss auffliegen zu lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Alan Parker) Tomas Milian (Tony Roma) Marc Lawrence (Salvatore Licuti) Margherita Fumero (Deborah Smith) Billy Garrigues (Sergeant Haig) Cristina Trotter (Madam Haig) Joan Call (Annunziata Pipino) Originaltitel: Cane e gatto Regie: Bruno Corbucci Drehbuch: Mario Amendola, Bruno Corbucci Kamera: Silvano Ippoliti, Ben McDermott Musik: Carmelo La Bionda, Michelangelo La Bionda Altersempfehlung: ab 6

