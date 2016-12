RTL NITRO 08:20 bis 09:10 Krimiserie Law & Order Feind des Anspruchs ist die Realität USA 2009 HDTV Live TV Merken Der Sohn und die Haushälterin der Foleys werden ermordet. Da das Wissenschaftler-Paar Experimente mit Schmerzmitteln durchführt, fällt der Verdacht zunächst auf einen Täter aus der Drogenszene. Allerdings gerät bald ein beharrlicher Journalist ins Visier der Ermittler. Dieser hat reges Interesse an Joyce Foley und ihrer Studentenverbindung "Kappa Delta Alpha". Die Wissenschaftlerin erkennt in dem Journalisten den Junge wieder, der vor Jahren bei einer Freundin abgeblitzt war. Hat er den Sohn und die Haushälterin ermordet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Matt Malloy (Ned Lasky) Originaltitel: Law & Order Regie: Alex Chapple Drehbuch: Richard Sweren, Gina Gionfriddo Kamera: Alec Hirschfeld Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 414 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 174 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 174 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 174 Min.