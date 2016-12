VOX 14:00 bis 15:00 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Nico vs. Sandra D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Dröhnen von Motoren, Abgase und viel Testosteron: Das ist die Welt von Rayk (12), der erfolgreicher Motocross-Fahrer ist und jedes Wochenende den Motor seines Motorrads aufheulen lässt. Sehr zur Freude von Papa Nico (41), der selber lange Rennen gefahren ist und mit seiner Begeisterung für dieses Hobby seinen Sohn angesteckt hat. Ein Schock für Mama Sandra (36), die kaum glauben kann, dass der 41-Jährige seinen Sohn solch großen Gefahren aussetzt. Das Hobby ihrer gleichaltrigen Tochter ist jedoch nicht alltäglich: Lydia kleidet sich wie ein japanisches Manga, als sogenannte 'Lolita', was Entsetzen bei Papa Nico auslöst: Diesen Look findet der 41-Jährige schlicht anrüchig und unangemessen für eine 12-Jährige. Beide Elternteile tun einfach alles, damit ihre Kinder glücklich sind. Doch wer von den beiden hat das glücklichere Händchen? Wer hat bei der Erziehung die Nase vorn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?