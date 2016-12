SWR 23:15 bis 00:15 Diskussion lesenswert quartett D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Was schenkt man Weihnachten? Am besten, man schenkt sich selbst die Zeit, die man benötigt, um endlich mal ein gutes Buch zu lesen. Das SWR "lesenswert"-Quartett macht ein paar gute Vorschläge: Viermal reisen die Kritiker per Buch in die Vergangenheit - und jedes Mal finden sie dort erstaunlich viel Gegenwart. Denis Scheck lädt zum Weihnachts-Quartett ein: Ijoma Mangold, Literaturchef der Wochenzeitung DIE ZEIT, kommt und (zum letzten Mal bei "lesenswert") Felicitas von Lovenberg, die früher das Literaturressort der FAZ leitete und jetzt Verlegerin des Münchner Piper-Verlags ist. Der rote Teppich wird ausgerollt für Wiebke Porombka von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. John Williams: "Augustus". Plötzlich ist er Kaiser. Vielleicht mag er ja gar nicht, dass die Macht mit ihm ist. Aber jetzt muss er mit ihr umgehen. John Williams, 1985 verstorbener Literaturprofessor, wurde durch seinen "Stoner" nachträglich zum literarischen Star. "Augustus" ist sein letzter großer Roman, dem historischen Vorbild näherte er sich mit einer gehörigen Portion Freiheit. Christoph Ransmayr erzählt in seinem neuen Roman "Cox" von einem englischen Uhrmacher und dem unsterblichen Kaiser von China - und damit von Ewigkeit und Vergänglichkeit, von Zeit und Zeitlosem. Mathias Énard, "Kompass": In Frankreich hat der Autor den Prix Goncourt dafür bekommen - in Deutschland wird es wohl auch Diskussionen auslösen. Aus der Sicht eines Musikwissenschaftlers schildert Énard den reichen kulturellen Austausch von Orient und Okzident und gerade keinen "Kampf der Kulturen". "Die Apokalypse". Das letzte Buch der Bibel, die Erzählung vom jüngsten Gericht, und vom Ende der Welt, wie wir sie kennen. Falsche Propheten in aller Welt versuchen seit Jahrtausenden, mit der Offenbarung des Johannes Panik zu schüren. Jetzt kann man sich dem Originaltext nähern. Neu übersetzt und kommentiert von Kurt Steinmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Scheck Gäste: Gäste: Felicitas von Lovenberg, Ijoma Mangold, Wiebke Porombka Originaltitel: lesenswert quartett