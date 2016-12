SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Lebensgefahr - die wahren Risiken D 2016 2016-12-15 05:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Viele Menschen fürchten sich vor Flugzeugabstürzen oder Gentechnik im Essen. Doch die wahren Risiken lauern im Alltag: etwa beim Frühjahrsputz oder dem ewigen Sitzen am Schreibtisch. Über 70.000 Menschen sterben jährlich an Krebserkrankungen, die auf eine ungesunde Lebensweise zurückzuführen sind. Aber wenn die Konsequenzen weit in der Zukunft liegen, gelingt es leicht, sie zu verdrängen. Odysso zeigt, welche Risiken wir unterschätzen - aber auch, was Menschen antreibt, die Gefahr zu suchen. Warum überschreiten Extremsportler ihre Grenzen immer wieder aufs Neue? Und wie geht ein Bombenentschärfer mit der Gefahr um, die sein Beruf mit sich bringt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!

