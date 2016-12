SWR 10:50 bis 11:35 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Am Mittwoch kocht Martina Kömpel Maronensuppe mit Kräuter-Schnecken / Zuschauerfragen zum Thema Weihnachtsbaum: Kaufen. / Zusatzgast: Landfrau Christa Binder backt Plätzchen mit Mandeln / Gute Idee: Geschenkeanhänger aus Kork / Umfrage: O-Tannenbaum / Weihnachtsbaum an der Decke / Weihnachtsbaumschlagen / Landfrau Christa Binder / Weihnachtsbaum an der Decke / Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Am Mittwoch kocht Martina Kömpel Kastaniensuppe mit Kräuter-Schnecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fatma Mittler-Solak Gäste: Gäste: Volker Kugel (Leiter des Blühenden Barock Ludwigsburg) Originaltitel: ARD-Buffet