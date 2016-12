SWR 08:20 bis 08:50 Show Lecker Weihnachten - mit Björn Freitag und Hannes Weber D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Weihnachten - die leckerste Zeit des Jahres. In diesen Tagen wird Glühwein getrunken, werden Plätzchen gebacken und Nüsse geknackt. Um sich optimal auf das kulinarische Fest vorzubereiten treffen sich WDR-Spitzenkoch Björn Freitag und SWR Bäckermeister Hannes Weber im Bergischen Land. In dem kleinen Dörfchen Obenrüden ist von Weihnachtsstress nichts zu spüren - der richtige Ort, um entspannt zu kochen und zu backen. Gemeinsam wollen die beiden jungen Männer ein kreatives Weihnachtsmenü zubereiten. Auf der Speisekarte stehen geschmorte Wildschweinekeule und winterliches Wurzelgemüse. Dazu gibt es selbstgemachte Bandnudeln und ein Aprikosen-Chutney. Weil Hannes Weber ein großer Fan der österreichischen Süßspeisen ist, steht Kaiserschmarrn auf dem Programm. Dazu wird ein Kompott aus Zwetschgen gekocht und mit Karamell dekoriert. Der junge Konditor und Bäcker zeigt, wie man mit einfachen Handgriffen das Karamell herstellt und verrät seine Insidertipps. Zur Einstimmung in den genussvollen Männerabend gibt es eine mit Blauschimmel gefüllte Bratbirne am Lagerfeuer. Gekocht und gebacken wird dann in einem historischen Gemäuer - einer alten Messerschleiferei. Wo einst die berühmten Solinger Klingen fein geschliffen wurden, wird heute für Weihnachten gerührt, geknetet und geschnippelt. Der Obenrüdener Kotten wurde in der 90er Jahren zu einem romantischen Feriendomizil hergerichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Björn Freitag, Hannes Weber Originaltitel: Lecker Weihnachten

