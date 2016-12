Sat.1 02:25 bis 03:15 Krimiserie Profiling Paris Identität F 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Leiche der Journalistin Ava Polignac treibt direkt vor dem Präsidium in der Seine. Jemand hat der Frau ein Jagdmesser in die Leber gerammt. Offenbar hielt sich Ava vor ihrem Tod versteckt - darauf lassen zumindest die Gegenstände schließen, die Chloé in ihrem Auto findet. Dann taucht eine weitere Leiche auf. Es handelt sich um Virginie Rémy. Wie sich herausstellt, recherchierte Ava über die Frau - und deckte ihre wahre Identität auf. Musste sie deswegen sterben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Jean-Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Vanessa Valence (Fred) Philippe Bas (Rocher) Valérie Dashwood (La Doc) Laurent Hennequin (Hoffman) Originaltitel: Profilage Regie: Eric Summer Drehbuch: Stéphane Carrié, Sophie Lebarbier, Fanny Robert Kamera: Marc Falchier Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 12