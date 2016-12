WDR 23:25 bis 23:55 Reportage Die Liebhaber D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Daniel (34) kann es besonders gut: verheiratete Frauen ins Bett kriegen. Dabei will er nicht nur die flüchtige sexuelle Affäre, er will auch die Liebe der Frauen. Er will die ganze Person, sie sollen ihm verfallen. Dafür trainiert er unterschiedliche Techniken der Verführung, er weiß, wie er die Aufmerksamkeit auf sich zieht - und ist fasziniert vom eigenen Erfolg. Die Frauen, die sich in ihn verlieben, werden immer schöner und erfolgreicher; verheiratet sind sie in jedem Fall. Javier (47) genießt die Stunden in seiner Wohnung allein. Über zehn Jahre war er verheiratet, drei Kinder wurden geboren. Dann, nach der Scheidung, spricht ihn eine Frau an. Sie ist verheiratet und macht ihm ein eindeutiges Angebot: Sie will eine unverbindliche sexuelle Affäre. Javier nimmt das Angebot an und genießt die Freiheit der Unverbindlichkeit: häufigen und lustvollen Sex, gute Gespräche, schöne Lokale und Cafés - zwei Jahre des Glücks als Liebhaber. Keine Sekunde will er davon missen. Wie geht es den Männern, die aus Überzeugung Liebhaber sind? Was ist ihnen in Beziehungen wichtig und welche Ängste vor Bindungen haben sie? Daniel hat sich inzwischen selbst verliebt und wird nun von Eifersucht gequält. Er möchte seine geliebte Partnerin auf keinen Fall in fremden Betten wissen. Und Javier? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Liebhaber Regie: Silvia Kaiser