n-tv 23:05 bis 00:00 Dokumentation Übernatürlich! Mysteriöse Erscheinungen USA 2012 2016-12-17 02:30 16:9 HDTV Live TV Merken Gibt es Leben außerhalb der Erde? Seit jeher gibt es den Glauben an außerirdisches Leben. Die einen sehen mysteriöse Zeichnungen an Felswänden als Beweis, die anderen glauben sogar, UFOs schon gesehen zu haben. Merkwürdige Lichter am Himmel, Lichtblitze, die sich zu schnell bewegen, um ein Flugzeug sein zu können - für 95 Prozent dieser Phänomene gibt es eine ganz einfache Erklärung. Doch was ist mit den restlichen 5 Prozent? Die Dokumentation befragt Astronauten, Piloten und das Militär. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranatural: Alien Encounters