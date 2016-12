Nick 02:10 bis 02:35 Comedyserie Victorious Ein Song für Trina USA 2010 Merken Trinas Geburtstagswoche steht an, was Tori in die missliche Lage versetzt, sich endlich für ein Geschenk entscheiden zu müssen. André hat schließlich die Idee, Trina einen Song zu schenken. Gesagt, getan: Tori und André performen den selbstgeschriebenen Song auf Trinas Geburtstagsparty, was diese allerdings überhaupt nicht zu schätzen weiß. Da die beiden für das Geschenk kein Geld ausgeben mussten, empfindet Trina es als unnütz und billig - und gibt den Song für 500 US-Dollar an eine Plattenfirma weiter, was schließlich für einige Verwirrungen sorgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade) Ariana Grande (Cat) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Adam Weissman Drehbuch: Jake Farrow Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran