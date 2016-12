Nick 20:05 bis 20:35 Serien Ride - mit Herz und Huf Wer ist meine Freundin? USA 2016 Merken Ein amerikanisches Mädchen zieht nach England weil ihr Vater einen neuen Job an einer Elite-Reitschule annimmt und baut eine magische Beziehung zu einem unbändigen Pferd auf. Wird ihr das die Angst vor dem Reiten nehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana Boden (Elaine Whilshire) Sara Botsford (Lady Covington) Oliver Dench (Will Palmerston) Jonny Gray (Josh Luders) Natalie Lisinska (Sally Warrington) Manuel Pacific (Nav Andrada) Rameet Rauli (Anya Patel) Originaltitel: Ride Regie: Tim Hopewell Musik: Edward Zaski