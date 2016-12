Nick 08:20 bis 08:50 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Tintenfisch süß-sauer / Der Kullerkünstler USA 2011 Merken Plankton versucht diesmal, über Thaddäus an die Geheimformel zu kommen, indem er dessen Vertrauen gewinnt. Getarnt als Musikliebhaber, gelingt ihm dies auch, allerdings zu dem Preis, dass Thaddäus vollends das Interesse an der Krossen Krabbe verliert und nun ganztägig entsetzlichen Radau mit seiner Klarinette veranstalten will. Entsetzt entreißt ihm Plankton schließlich das Instrument und wird prompt verhaftet... Thaddäus versucht diesmal, als Bildhauer die Kunstwelt zum Staunen zu bringen, indem er einen renommierten Kunstkritiker zur Begutachtung seiner neusten Skulptur lädt. Der lässt dafür aber weit weniger Begeisterung erkennen als für Patricks zusammengestümperte Kulleraugensteine. Und als unser Seestern sein Repertoire um Krabbenburger erweitert, wird er zum Star der Kunstszene... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Luke Brookshier, Nate Cash, Derek Iversen Altersempfehlung: ab 6

