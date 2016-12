RTL Plus 22:30 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Ein wasserdichtes Alibi GB 1995 Stereo Merken An einem örtlichen Aussichtpunkt wird ein verlassenes Auto gefunden. Es stellt sich heraus, dass es Johnny Sutherland gehört, einem ehemaligen Berufssoldaten, der seit drei Wochen als vermisst gemeldet ist. Bei der Suche mit Polizeihunden wird in einem nahe gelegenen Feld Johnnys Leiche entdeckt: Der leblose Körper liegt, geknebelt, gefesselt, sowie mit Sträuchern und Plastikfolie sorgfältig bedeckt in einer grabähnlich ausgehobenen Erdvertiefung. Für Detective Inspector Ken Jackson ist klar, dass hier ein Mordfall vorliegt. Der hinzugerufene Paul jedoch ist skeptisch - irgendetwas an dem "Arrangement" der Fundstelle weckt sein Misstrauen. Ken Jackson und Nick MacKenzie statten Lucy, Johnnys Ehefrau, einen Besuch ab, um sie über den Tod ihres Mannes zu informieren. Lucy ist zwar betroffen durch die Nachricht, erklärt jedoch direkt, dass ihre Beziehung zu Johnny schon seit längerem beendet sei. Grund der Trennung sei eine Kopfverletzung gewesen, die Johnny bei einem Einsatz erlitten und die seine bis dahin ausgeglichene Persönlichkeit von Grund auf verändert habe. Johnny sei mehr und mehr von unberechenbaren Stimmungen sowie schweren paranoiden Anfällen beherrscht gewesen. Lucy lebt seit der Trennung von Johnny mit dessen ehemaligem Waffengefährten Sean Brook zusammen. Offenbar hatte Johnny Sutherland die neue Beziehung seiner Frau mit allen Mitteln zu verhindern versucht und das Paar ständig terrorisiert. Auch bei der Polizei ist Johnny nicht unbekannt, denn er hatte auf der Wache angegeben, dass er sich von seiner Frau Lucy und dessen neuem Lebensgefährten bedroht fühle und sicher sei, dass Sean Brook ihm nach dem Leben trachte. Sollte tatsächlich Johnnys früherer Gefährte die grausame Tat begangen haben, um den lästigen Nebenbuhler loszuwerden? Während Ken davon überzeugt ist, dass die Beweislage ausreicht, um Sean in Untersuchungshaft zu nehmen, ist Paul weiterhin der Meinung, dass die Polizei sich auf eine falsche Fährte hat führen lassen. Auf eigene Faust ermittelt der Polizeiarzt weiter... Unterdessen ist Al nach Bens Tod entgegen aller Ratschläge sofort wieder in die Universität zurückgekehrt. Joanna ist in großer Sorge um Al und warnt Paul vor dem zu befürchtenden psychischen Zusammenbruch seiner Tochter. Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis Paul einen alarmierenden Anruf eines Kommilitonen seiner Tochter erhält... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Al Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) Bill Wallis (Dr. Nick MacKenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Catherine Terris (Julia Caxton) Originaltitel: Dangerfield Regie: Robert Knights Drehbuch: Don Shaw Musik: Nigel Hess

