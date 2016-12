RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-15 04:40 Merken Ute akzeptiert überraschenderweise das Ticket nach Barcelona. Doch sie ist keineswegs von Evas Drohung eingeschüchtert, sondern sieht sich im Besitz eines Beweises, mit dem sie Till und Eva entfremden kann. Till reagiert irritiert, als Ute ihn damit konfrontiert, dass Eva Tills Baby mitsamt Ute loswerden wollte. Als Till aber kontrolliert, wer das Ticket bezahlt hat, stellt er fest, dass es Ute selbst war. Till widmet sich nun ganz seiner Frau, während Ute realisiert, ausgetrickst worden zu sein. Als Ute bei einer Begegnung mit Eva zusammenbricht, glaubt Eva an eine Retourkutsche... Nachdem Robert bei Irene allen aufgestauten Frust abgelassen hat, betrinkt er sich weiter. Wütend macht Irene ihm klar, dass ihm vor allem sein halsstarriger Stolz im Weg steht. Von dem Alkohol-Schmerzcocktail allmählich ungehemmt, macht Robert Irene betrunken den langersehnten Heiratsantrag. Robert entschuldigt sich am nächsten Morgen zerknirscht bei Irene. Als diese sich versöhnlich zeigt, entschließt sich Robert, nicht mehr auf den perfekten Moment zu warten. Er will Irene den Antrag machen. Jetzt! Diesmal aber kommt ihm Rosi mit einer schlimmen Neuigkeit dazwischen... Easy ist zu knapp bei Kasse, um sich seinen Traum vom Mega-Fernseh-Sessel zu erfüllen. Als er mit Tobias aneinandergerät, wirft Easy seinem Freund Geiz und Egoismus vor. Der wegen Liebeskummer angeknackste Tobias reagiert über und kauft als Revanche Easys Traum-Sessel für sich. Easy glaubt noch, dass Tobias ihm den Sessel zu Weihnachten schenken will, doch Tobias denkt gar nicht daran. Easy reagiert eingeschnappt, schließlich hat er den Sessel zuerst gesehen. Und so liefern sich die Freunde eine regelrechte Belagerung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 332 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 132 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 62 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 62 Min.