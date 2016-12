RTL Passion 17:10 bis 17:55 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Die Oger und allerhand Helden USA 2015 2016-12-17 15:45 Merken In der Vergangenheit trifft Belle zum ersten Mal auf Sir Gaston: Ein Krieg durch eine Übermacht von Ogern bedrohte das Königreich. Ihr Vater war überzeugt, dass eine Hochzeit zwischen ihr und Gaston den Krieg verhindern könne. In der Unterwelt trifft Belle erneut auf Gaston, der Jagd auf Rumpelstilzchen macht. Belle versucht zunächst eine friedliche Lösung zu finden. Doch Hades unterbreitet ihr ein verlockendes Angebot, mit dem sie ihr Baby retten könne. Währenddessen geht Emma mit ihren Freunden einem bösen Traum nach, der sie beunruhigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Jerome Schwartz Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12