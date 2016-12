RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Ringkampf D 2004 2016-12-15 16:20 Merken Walter wird mit der toten Ines in den Armen aufgefunden. Sofort wird sie von Miriam des Mordes beschuldigt. Walter beteuert ihre Unschuld. Als jedoch die vermeintliche Tatwaffe in Walters Jackentasche gefunden wird, gibt es für Miriam keinen Zweifel mehr. In ihrer Not bittet Walter Jutta um Hilfe. Auf Drängen Juttas gibt Miriam Walter schließlich noch eine Chance. Wird es Walter gelingen, Natascha als die wahre Mörderin zu überführen? Die Liebe zwischen Britta und David bleibt Hendrik nicht verborgen. Eifersüchtig stiftet er Brock an, die beiden inflagranti zu stellen. Doch David kann Brock überlisten und verbringt in der Gärtnerei ungestörte Stunden mit Britta. Außer sich vor Zorn stellt Hendrik Britta vor eine grausame Wahl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Johannes Debray, Uschi Hofmann, Martina Müller, Jonas Baur, Oliver Pankutz Musik: Karim Sebastian Elias