RTL Passion 08:05 bis 09:00 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Aufnahmeprüfung E 2002 2016-12-15 01:25 Merken Die Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Madrid nimmt neue Studenten für das kommende Semester auf. Mit der Hoffnung auf eine große Karriere im Showgeschäft rennen die Bewerber der Schule die Türen ein, doch nur wenige Studienplätze sind zu vergeben. Dementsprechend groß ist die Anspannung unter den Möchtegern-Studenten. Kein Wunder, dass es immer wieder zu zwischenmenschlichen Differenzen kommt. Vor allem der arrogante Rober und der aus armem Elternhaus stammende Pedro bekommen sich von Anfang an in die Haare. Pedros Stimmung wird zusätzlich getrübt, als man ihm seine Brieftasche klaut und er daraufhin sein Pensionszimmer nicht mehr bezahlen kann. Zum Glück hält wenigstens die schüchterne Lola zu ihm. Der Druck, unter dem die Bewerber stehen, scheint sich auch auf die Lehrer zu übertragen. Diana, die Lehrerin für modernen Tanz, geht mit den Prüflingen genauso gnadenlos um, wie mit ihrem Freund Juan, seinerseits Lehrer für Musik-Theorie: Weil er einen wichtigen Termin vergessen hat, schmeißt sie ihn kurzerhand aus der gemeinsamen Wohnung. Unter Stress steht auch die Schulleiterin Carmen: Sie hat kurz vor Semesterbeginn noch immer keine Lehrerin für das Fach "Klassischer Tanz" gefunden. Bewerberin Adela ist ihre letzte Hoffnung, doch die hat seit einer Bühnenverletzung ein Alkoholproblem und arbeitet in einem Strip Club... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Muñoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal, José Camacho, Ernesto Pozuelo, Antonio Venegas Musik: Manel Santisteban

