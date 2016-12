RBB 22:45 bis 23:30 Porträt Mensch, Krause! Polizeihauptmeister aus Brandenburg D 2016 2016-12-18 16:20 HDTV Merken Bodenständig und liebenswert, ausgestattet mit Herz und Gemüt. Dorfpolizist Krause aus Brandenburg ist ein Publikumsliebling. 17 Jahre lang geht er zwischen Uckermark und Fläming auf Verbrecherjagd - stets mit Motorradgespann und Hund und einer großen Portion Bauernschläue. Am 18. Dezember feiert der Schauspieler Horst Krause seinen 75. Geburtstag. Die Rolle, die seinen Namen trägt, ist seine Lebensrolle. Polizeihauptmeister Krause und Mensch Krause - das ist eins. 2015 quittiert Polizist Krause seinen Dienst im Polizeiruf 110. Doch der Schauspieler Krause denkt noch lange nicht ans Aufhören. Zu seinem 75.Geburtstag begibt sich die Schauspielerin Carmen-Maja Antoni auf eine Reise zu Krauses Lieblings- und Drehorten. Nach Ludwigsfelde - hier ist Horst Krause aufgewachsen. In Tornow, im Landkreis Oberhavel, dreht er 1992 seinen ersten großen Kinofilm "Wir können auch anders". Im Havelland steht 1997 ein ganzes Dorf Kopf, als Polizist Krause mit einem Pornostar auftaucht. Und an der Warschauer Brücke in Berlin - da darf er auch schon mal den Gangsterboss spielen. Carmen-Maja Antoni ist seit vielen Jahren mit Horst Krause befreundet. In den Krause-Fernsehfilmen spielt sie seine Schwester Elsa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mensch, Krause! Regie: Jens Rübsam