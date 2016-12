RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Gefährliches Vertrauen D 2007 Merken Auf der Großbaustelle in Mittwitz wird eine Tote gefunden. Kommissarin Johanna Herz ist schnell einem handfesten Bauskandal auf der Spur, gleich drei Verdächtige schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Auch Polizeihauptmeister Krause hat alle Hände voll zu tun - mit seiner 13-jährigen Nichte Laura. Er sollte auf das Mädchen aufpassen. Als sie plötzlich verschwunden ist, gerät der sonst so gemütliche Krause in Panik. Für die Kommissarin Johanna Herz und ihr Team beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. "Gefährliches Vertrauen" zeigt die "große" und die "kleine" Brandenburger Welt: die der Baulöwen, die sich mit Hilfe der Lokalpolitik die Aufträge zuschieben, und die derer, die an ihrem eigenen kleinen Glück basteln. Dabei beleuchtet der Film - nur anscheinend nebenbei - ein brennend aktuelles Thema: die Vernachlässigung von Kindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Imogen Kogge (Hauptkommissarin Johanna Herz) Horst Krause (Polizeihauptmeister Krause) Anja Franke (Assistentin Katrin Schubert) Isolda Dychauk (Laura) Kai Scheve (Thomas Kotschek) Thomas Thieme (Hans Regensberger) Florian Martens (Wilfried Rausch) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Felix Mennen, Jan Hellstern Kamera: Guntram Franke Musik: Tomas Kahane, Rainer Oleak

