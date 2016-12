RBB 10:40 bis 12:10 Drama Das Glück am anderen Ende der Welt D 2007 2016-12-15 01:50 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Judith bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist, reist Hanna mit ihren beiden jüngeren Töchtern Mara und Antonia und ihrem Noch-Ehemann Stefan nach Neuseeland zurück, um Abschied von ihrer Tochter zu nehmen. Mara findet bei dem jungen Maori Steve Trost und Beistand. Hanna aber macht in ihrer Trauer Judiths Ehemann Jan für den Tod ihrer Tochter verantwortlich - obwohl er keine Schuld an dem Unfall trägt und an dem Verlust seiner geliebten Frau zu zerbrechen droht. Dann aber scheint Hanna einen Weg zu finden, den Tod ihrer Tochter zu verarbeiten, indem sie deren großen Traum von einer florierenden neuseeländischen Bio-Käserei in die Tat umsetzt! Während ihre Töchter nach Deutschland zurückkehren, arbeitet Hanna gemeinsam mit der Käserei-Betreiberin Eileen ein vielversprechendes Geschäftskonzept aus. Aber trotz dieses Erfolges scheint der tragische Schicksalsschlag einen unsichtbaren Keil zwischen Hanna und Wolf getrieben zu haben. Die Unbeschwertheit ihrer jungen Liebe droht einer Mischung aus unausgesprochenen Vorwürfen und Misstrauen zu weichen. Schließlich realisiert Hanna, dass sie nach Deutschland zurückkehren sollte, um ihren beiden Töchtern beizustehen, die den Tod der Schwester noch nicht verarbeitet haben. In Berlin angekommen, muss sie jedoch erkennen, dass sie auch hier nicht mehr wirklich zu Hause ist: Ihr Arbeitgeber hat ihr gekündigt; Stefan ist mit Jennifer, seiner neuen Frau, und dem neu geborenen, gemeinsamen Baby beschäftigt; Mara beschließt, zu Steve nach Neuseeland zu gehen; und die trauernde Antonia wendet sich enttäuscht von ihrer Mutter ab, da sie sich von ihr im Stich gelassen fühlt. Dann aber steht eines Tages Wolf vor Hannas Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maja Maranow (Hanna Westphal) Heiner Lauterbach (Wolf Holländer) Michael Greiling (Stefan Westphal) Bernhard Schir (Werner Sommer) Franz Dinda (Jan Holländer) Karoline Teska (Mara Westphal) Roxanne Borski (Antonia Westphal) Originaltitel: Das Glück am anderen Ende der Welt Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Rodica Döhnert Kamera: Johannes Geyer Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Altersempfehlung: ab 12